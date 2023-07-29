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29 июля, 00:50

Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на мероприятии в штате Мэн в шутку сказал, что занимается политикой уже шесть веков.

"Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим. Я здесь уже 600 лет", — приводит слова американского президента его пресс-пул.

Байден забыл подписать основной документ мероприятия, на котором выступал

Байден забыл подписать основной документ мероприятия, на котором выступал

На встрече, посвящённой сбору средств для его избирательной кампании, Байден также рассказал о первом дне своего президентства, об инаугурации и о бюстах знаковых для Америки людей, которые находятся в Овальном кабинете.

А ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден за второй квартал текущего года привлёк около 72 миллионов долларов на предвыборную кампанию. Он лидирует среди всех кандидатов в президенты США по сбору средств.

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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