Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на мероприятии в штате Мэн в шутку сказал, что занимается политикой уже шесть веков.

"Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим. Я здесь уже 600 лет", — приводит слова американского президента его пресс-пул.

На встрече, посвящённой сбору средств для его избирательной кампании, Байден также рассказал о первом дне своего президентства, об инаугурации и о бюстах знаковых для Америки людей, которые находятся в Овальном кабинете.