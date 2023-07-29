Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на мероприятии в штате Мэн в шутку сказал, что занимается политикой уже шесть веков.
"Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим. Я здесь уже 600 лет", — приводит слова американского президента его пресс-пул.
На встрече, посвящённой сбору средств для его избирательной кампании, Байден также рассказал о первом дне своего президентства, об инаугурации и о бюстах знаковых для Америки людей, которые находятся в Овальном кабинете.
А ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден за второй квартал текущего года привлёк около 72 миллионов долларов на предвыборную кампанию. Он лидирует среди всех кандидатов в президенты США по сбору средств.
flickr.com / The White House