Байден забыл подписать основной документ мероприятия, на котором выступал
Президент США Джо Байден вновь проявил забывчивость: забыл подписать приказ о поддержке американских производителей, на мероприятии по поводу которого выступал в штате Мэн.
Американский лидер произнёс речь и пошёл пожимать руки слушателям. Помощнику пришлось подойти и напомнить, что документ не подписан. Байден вернулся на трибуну, подписал и пошутил над собой, что "столько разговоров — и никаких действий". После чего продолжил приветствовать собравшихся.
Байден забыл подписать основной документ мероприятия в штате Мэн. Видео © Twitter / Spriter Team
А ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден не смог вспомнить название страны, где был всего две недели назад. В итоге дети подсказали главе Белого дома, что он был в Ирландии.
flickr.com / The White House