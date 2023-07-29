Байден забыл подписать основной документ мероприятия, на котором выступал

Президент США Джо Байден вновь проявил забывчивость: забыл подписать приказ о поддержке американских производителей, на мероприятии по поводу которого выступал в штате Мэн.

Американский лидер произнёс речь и пошёл пожимать руки слушателям. Помощнику пришлось подойти и напомнить, что документ не подписан. Байден вернулся на трибуну, подписал и пошутил над собой, что "столько разговоров — и никаких действий". После чего продолжил приветствовать собравшихся.

Байден забыл подписать основной документ мероприятия в штате Мэн. Видео © Twitter / Spriter Team