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28 июля, 21:59

Байден забыл подписать основной документ мероприятия, на котором выступал

Президент США Джо Байден вновь проявил забывчивость: забыл подписать приказ о поддержке американских производителей, на мероприятии по поводу которого выступал в штате Мэн.

Американский лидер произнёс речь и пошёл пожимать руки слушателям. Помощнику пришлось подойти и напомнить, что документ не подписан. Байден вернулся на трибуну, подписал и пошутил над собой, что "столько разговоров — и никаких действий". После чего продолжил приветствовать собравшихся.

Байден забыл подписать основной документ мероприятия в штате Мэн. Видео © Twitter / Spriter Team

Шутки кончились: Почему американцы подозревают у Байдена деменцию

Шутки кончились: Почему американцы подозревают у Байдена деменцию

А ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден не смог вспомнить название страны, где был всего две недели назад. В итоге дети подсказали главе Белого дома, что он был в Ирландии.

Обложка ©

flickr.com / The White House

Лариса Сафронова
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