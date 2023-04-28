Байден забыл название страны, которую посещал две недели назад

Президент США Джо Байден не смог вспомнить название страны, где был всего две недели назад. Помогли политику дети сотрудников администрации, с которыми он встречался в Белом доме.

Байден болтал с ребятами в рамках мероприятия "Приведи ребёнка на работу". В ходе беседы он затруднился назвать страну, которую посещал с визитом в середине апреля.

"Сложно уследить", — пожаловался Байден на свой график.

В итоге дети подсказали главе Белого дома, что он был в Ирландии. Между прочим, именно с этого острова в США прибыли предки Байдена. А сам он даже выражал желание остаться в Ирландии и не возвращаться в Соединённые Штаты, чем перепугал американцев.