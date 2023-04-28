Байден забыл название страны, которую посещал две недели назад
Президент США Джо Байден забыл о поездке в Ирландию две недели назад
Президент США Джо Байден не смог вспомнить название страны, где был всего две недели назад. Помогли политику дети сотрудников администрации, с которыми он встречался в Белом доме.
Байден болтал с ребятами в рамках мероприятия "Приведи ребёнка на работу". В ходе беседы он затруднился назвать страну, которую посещал с визитом в середине апреля.
"Сложно уследить", — пожаловался Байден на свой график.
В итоге дети подсказали главе Белого дома, что он был в Ирландии. Между прочим, именно с этого острова в США прибыли предки Байдена. А сам он даже выражал желание остаться в Ирландии и не возвращаться в Соединённые Штаты, чем перепугал американцев.
Ранее Лайф сообщал, что 80-летний Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы лидера США намечены на ноябрь 2024 года.
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