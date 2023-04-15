"Я не еду домой": Байден перепугал американцев своим поведением в Ирландии

Президент США Джо Байден в очередной раз вызвал недовольство американцев неосторожным заявлением. Это произошло во время визита в Ирландию — страну, из которой в Соединённые Штаты прибыли предки политика, пишет обозреватель издания Politico Адам Канкрин.

По словам журналиста, Байден неоднократно упоминал о своих ирландских корнях и даже искал повод поехать туда, когда занимал должность вице-президента США. Канкрин сообщает, что во время недавнего визита глава Белого дома вёл себя подозрительно, забывая, что не просто навещает родину предков, а представляет интересы США. С каждым часом американский президент всё больше чувствовал себя в Ирландии как дома, а некоторые его помощники шутили, что он действительно может там остаться, отмечает автор статьи.

"Я не знаю, какого чёрта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво". "Я только хотел бы остаться подольше". "Я не еду домой", — говорил Байден в течение своего визита в Ирландию.

При этом некоторые жители США возмущены, ведь президент не сделал никаких политических заявлений и его поездка на остров больше похожа на "воссоединение семьи за счёт налогоплательщиков".

Как уже упоминалось, Байден имеет ирландские корни. Его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был сыном ирландских эмигрантов, а позже он стал членом сената штата Пенсильвания. Согласно некоторой информации, прапрадед политика по материнской линии Джеймс Финнеган был вынужден эмигрировать в США из-за Великого голода 1845–1852 годов.