"Я не еду домой": Байден перепугал американцев своим поведением в Ирландии
Politico: Американцы усомнились в верности Байдена после его визита в Ирландию
Президент США Джо Байден в очередной раз вызвал недовольство американцев неосторожным заявлением. Это произошло во время визита в Ирландию — страну, из которой в Соединённые Штаты прибыли предки политика, пишет обозреватель издания Politico Адам Канкрин.
По словам журналиста, Байден неоднократно упоминал о своих ирландских корнях и даже искал повод поехать туда, когда занимал должность вице-президента США. Канкрин сообщает, что во время недавнего визита глава Белого дома вёл себя подозрительно, забывая, что не просто навещает родину предков, а представляет интересы США. С каждым часом американский президент всё больше чувствовал себя в Ирландии как дома, а некоторые его помощники шутили, что он действительно может там остаться, отмечает автор статьи.
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"Я не знаю, какого чёрта мои предки ушли отсюда. Здесь красиво". "Я только хотел бы остаться подольше". "Я не еду домой", — говорил Байден в течение своего визита в Ирландию.
При этом некоторые жители США возмущены, ведь президент не сделал никаких политических заявлений и его поездка на остров больше похожа на "воссоединение семьи за счёт налогоплательщиков".
Как уже упоминалось, Байден имеет ирландские корни. Его прадед Эдвард Фрэнсис Блевитт был сыном ирландских эмигрантов, а позже он стал членом сената штата Пенсильвания. Согласно некоторой информации, прапрадед политика по материнской линии Джеймс Финнеган был вынужден эмигрировать в США из-за Великого голода 1845–1852 годов.
Ранее Лайф сообщал, что Байден не смог подписать гостевую книгу в Ирландии без шпаргалки. На опубликованных кадрах видно, как американский президент, сидя за столом, достаёт из кармана небольшую записку и во время подписания периодически подглядывает в неё.
Getty Images / Leon Neal