Переводчик объяснил, что мог иметь в виду Байден, предлагая ирландцам "лизнуть мир"

Переводчик и полиглот Дмитрий Петров в беседе с NEWS.ru объяснил, что мог иметь в виду американский лидер Джо Байден, предложив во время визита в Ирландию "лизнуть мир". Очередную странную оговорку главы Белого дома уже высмеяли в соцсетях. В частности, пользователи сразу стали публиковать мемы и сравнивать эту фразу с недавним странным поведением Далай-ламы.

Выступая в Ирландии, Байден предложил "лизнуть мир". Видео © Telegram / "Пул №3"

Как предполагает переводчик, Байден мог попросту ошибиться и уже по традиции перепутать слова, которые на самом деле хотел произнести. При этом Петров не исключил возможность того, что американский президент мог попытаться призвать "беречь мир", но сделал это, используя странную метафору.

"Если метафорически — давайте нежно, бережно относиться [к миру]. Может, он (Байден. — Прим. Лайфа) в метафорическом смысле имел в виду это. Но слово, по-моему, было безошибочно произнесено именно это. Как по-русски говорят "облизывать", но не в прямом смысле", — пояснил специалист.