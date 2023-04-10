Далай-лама извинился за скандальное видео с мальчиком, которого он просил "пососать язык"

Далай-лама XIV выразил сожаление из-за инцидента с мальчиком-паломником, которого он попросил "пососать язык". Ранее соответствующее видео из храма в Индии распространилось в соцсети, после чего многие пользователи осудили лидера тибетского буддизма.

Далай-лама XIV попросил мальчика-паломника пососать язык. Видео © NDTV

Происшествие случилось 28 февраля в резиденции Далай-ламы в Дхарамсале. На кадрах к нему подходит мальчик и спрашивает разрешения обнять. В ответ религиозный деятель целует юного паломника в губы и предлагает ему "пососать язык".

"Его Святейшество желает извиниться перед мальчиком и его семьёй, а также перед многочисленными друзьями по всему миру за ту боль, которую могли причинить его слова", — сообщает пресс-офис Далай-ламы.

Там добавили, что Далай-лама "часто невинно и игриво дразнит людей, которых встречает, даже на публике и перед камерами".

Далай-ламе XIV (Нгагванг Ловзанг Тэнцзин Гьямцхо), которого при рождении звали Лхамо Дхондруб, 87 лет. Буддисты считают его воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940-м возведён на престол. Религиозный деятель является лауреатом Нобелевской премии мира 1989 года.