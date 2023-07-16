Байден собрал 72 млн долларов на предвыборную кампанию за три месяца

Президент США Джо Байден за второй квартал текущего года привлёк около 72 миллионов долларов на предвыборную кампанию и обошёл всех конкурентов, включая бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

По информации издания, объём средств, собранных Байденом, более чем вдвое превышает суммы остальных участников гонки. Около 400 тысяч жертвователей поучаствовали в судьбе действующего главы Белого дома.

Среди других соискателей лидирует Дональд Трамп с 35 миллионами долларов. Губернатору Флориды Рону Десантису за шесть недель после его выдвижения перевели 20 миллионов, а демократу Роберту Кеннеди – младшему удалось собрать 6,3 миллиона долларов.