Байден собрал 72 млн долларов на предвыборную кампанию за три месяца
Hill: Байден лидирует среди всех кандидатов в президенты США по сбору средств
Президент США Джо Байден за второй квартал текущего года привлёк около 72 миллионов долларов на предвыборную кампанию и обошёл всех конкурентов, включая бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.
По информации издания, объём средств, собранных Байденом, более чем вдвое превышает суммы остальных участников гонки. Около 400 тысяч жертвователей поучаствовали в судьбе действующего главы Белого дома.
Среди других соискателей лидирует Дональд Трамп с 35 миллионами долларов. Губернатору Флориды Рону Десантису за шесть недель после его выдвижения перевели 20 миллионов, а демократу Роберту Кеннеди – младшему удалось собрать 6,3 миллиона долларов.
А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, за кого Минск будет болеть на выборах президента США. Он считает, что этот человек в случае избрания сможет за одни сутки остановить НАТО, которое фактически воюет на Украине против России.
flickr.com / The White House