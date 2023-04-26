Вассерман назвал возможную причину развала США

Соединённые штаты Америки могут развалиться, если на выборах президента в 2024 году повторится "трюк с фальшивыми бюллетенями". Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Как сообщает сайт kp.ru, он заявил, в 2020 году серьёзным предметом обсуждения был сценарий развода, при котором восточное и западное побережья Штатов образуют "демократические государства Америки". При этом середина, захватывающая территорию от Великих озёр до Мексиканского залива, должна была образовать "республиканские государства Америки". По словам Вассермана, эти разговоры велись, когда Дональда Трампа "закидали миллионами липовых бюллетеней". Вассерман отметил, что терпению американцев может наступить конец, если в 2024 году "трюк" с ненастоящими бюллетенями повторится.

"Кстати, что касается фальшивых бюллетеней. Я почему, собственно, уверен в том, что они были, — по тому, как себя вели активисты Демократической партии при подсчёте голосов. Извините, но если активисты Демократической партии выгоняют с избирательного участка активистов Республиканской и занавешивают изнутри окна, трудно объяснить это иначе, нежели подготовкой к массовому вбросу", — пояснил Вассерман.

По словам депутата, статус гегемонии Америки базируется на мировом влиянии доллара. Правда, из-за злоупотребления этим было выпущено слишком много валюты, что только "экспортировало" инфляцию страны.