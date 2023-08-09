В США признали, что ОАЭ отвернулись от Вашингтона в пользу Москвы и Пекина

Объединённые Арабские Эмираты становятся менее подверженными влиянию США во внешней политике, активно развивая отношения с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание напомнило, что за последний год президент страны Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян провёл две встречи в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, Абу-Даби планирует провести с Китаем первые в истории совместные учения ВВС двух стран.

"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого Правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём", — говорится в материале.

В то же время американским властям не удалось убедить Эмираты ограничить военные связи с Пекином и изолировать Москву. Всё это, по мнению журналистов, указывает на подготовку к жизни в мире, где Штаты больше не будут доминировать.