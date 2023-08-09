В США признали, что ОАЭ отвернулись от Вашингтона в пользу Москвы и Пекина
NYT: ОАЭ чаще игнорируют интересы США и развивают отношения с Россией и Китаем
Объединённые Арабские Эмираты становятся менее подверженными влиянию США во внешней политике, активно развивая отношения с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание напомнило, что за последний год президент страны Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян провёл две встречи в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, Абу-Даби планирует провести с Китаем первые в истории совместные учения ВВС двух стран.
"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого Правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём", — говорится в материале.
В то же время американским властям не удалось убедить Эмираты ограничить военные связи с Пекином и изолировать Москву. Всё это, по мнению журналистов, указывает на подготовку к жизни в мире, где Штаты больше не будут доминировать.
А ранее в Сенате США раскрыли, какой козырь Джо Байден подарил России. Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо указал на действия американского президента, противоречащие рекомендациям законодательного органа.