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9 августа, 04:56

В США признали, что ОАЭ отвернулись от Вашингтона в пользу Москвы и Пекина

NYT: ОАЭ чаще игнорируют интересы США и развивают отношения с Россией и Китаем

Объединённые Арабские Эмираты становятся менее подверженными влиянию США во внешней политике, активно развивая отношения с Россией и Китаем. Об этом пишет газета The New York Times.

Издание напомнило, что за последний год президент страны Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян провёл две встречи в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, Абу-Даби планирует провести с Китаем первые в истории совместные учения ВВС двух стран.

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"Развитие отношений показывает, что ближневосточный лидер, которого Правительство США считает важным партнёром, всё чаще предпочитает следовать собственным путём", говорится в материале.

В то же время американским властям не удалось убедить Эмираты ограничить военные связи с Пекином и изолировать Москву. Всё это, по мнению журналистов, указывает на подготовку к жизни в мире, где Штаты больше не будут доминировать.

А ранее в Сенате США раскрыли, какой козырь Джо Байден подарил России. Сенатор-республиканец от штата Вайоминг Джон Баррассо указал на действия американского президента, противоречащие рекомендациям законодательного органа.

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Kremlin.ru

Юлия Коновалова
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