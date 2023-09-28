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28 сентября, 17:55

В США рассказали о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина

WSJ: США и Китай обсуждают возможность встречи Байдена и Си Цзиньпина

Власти США и КНР обсуждают возможность организации двустороннего саммита на высшем уровне с личной встречей лидеров государств — Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как утверждают источники издания, в рамках подготовки этого саммита запланированы визиты в Соединённые Штаты главы МИД КНР Ван И и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна. Ожидается, что Ван И уже в октябре сможет приехать в Вашингтон. Также не исключена вероятность прибытия Си Цзиньпина на саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который должен пройти в ноябре в Сан-Франциско (штат Калифорния).

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Ранее китайская газета Global Times писала, что власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню. Как отметило издание, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями.

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Наталья Исакова
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