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21 сентября, 18:15

Столтенберг помечтал о "победе" Украины и назвал Китай следующей целью США

Столтенберг: США сфокусируются на Китае, если Украина "победит" в конфликте

Властям США выгодно поддерживать Киев, так как, если Украина "победит" в нынешнем конфликте, Вашингтон сможет сфокусироваться на Китае. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины. Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе", — сказал Столтенберг, выступая на Генассамблее ООН.

Столтенберг добавил, что его цель пребывания в США — заручиться поддержкой для Киева.

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Ранее китайская газета Global Times писала, что власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню. Как отметило издание, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями. Что касается размышлений Столтенберга о "победе" Украины, то даже разведка США уже признала поражение Киева. Однако, по словам журналиста Сеймура Херша, власти Соединённых Штатов и западные СМИ продолжают лгать об этом.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Наталья Исакова
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