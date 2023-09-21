Столтенберг помечтал о "победе" Украины и назвал Китай следующей целью США

Властям США выгодно поддерживать Киев, так как, если Украина "победит" в нынешнем конфликте, Вашингтон сможет сфокусироваться на Китае. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Если США беспокоятся о Китае, то необходимо обеспечить победу Украины. Если Украина победит, у вас будет вторая самая большая армия в Европе", — сказал Столтенберг, выступая на Генассамблее ООН.

Столтенберг добавил, что его цель пребывания в США — заручиться поддержкой для Киева.