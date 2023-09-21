Журналист Херш заявил, что в США признали победу России в конфликте на Украине

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Россия победила в конфликте на Украине. Однако власти США и СМИ лгут про это, отметил лауреат Пулитцеровской премии, ссылаясь на слова неназванного сотрудника разведки Соединённых Штатов.

"Война закончена. Россия выиграла. Больше нет украинского наступления, но Белый дом и американские СМИ должны поддерживать ложь", — приводит Херш высказывание источника в американском разведсообществе.

В материале, опубликованном на платформе Substack, журналист также заметил, что в разведке США считают, что Киев деморализован, украинские войска не смогут прорывать российские линии обороны, они сдались. По мнению Херша, ВСУ отказались от идеи попытаться захватить Крым или четыре новых региона РФ. Украинские войска больше не имеют шансов на победу, подчеркнул он.