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17 сентября, 17:50

В Белом доме анонсировали переговоры на высоком уровне с Китаем

Белый дом: Высокопоставленные чиновники США и КНР обсудят вопросы безопасности

Высокопоставленные чиновники Вашингтона и Пекина после встречи советника президента США Джейка Салливана и главы МИД Китая Ван И на Мальте проведут переговоры по вопросам безопасности и политики. Об этом сообщили в Белом доме.

"Стороны договорились о консультациях по ключевым направлениям, особенно в области политики и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал высокопоставленный представитель американской администрации в ходе брифинга.

Обсуждения, по его словам, планируется провести в ближайшие месяцы.

16–17 сентября Салливан и Ван И провели переговоры на Мальте, где обсудили стабилизацию отношений двух стран, украинский и тайваньский кризисы и условились о дополнительных контактах.

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Ранее китайская газета Global Times писала, что власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню. Как отметило издание, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями.

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Pixabay

Наталья Исакова
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