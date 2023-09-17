Пентагон спустя полгода признал, что сбитый китайский аэростат не собирал разведданные

Китайский аэростат, который был сбит в феврале над территорией США, не собирал разведданные и не передавал их в Пекин. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

"Это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных и не передавал их обратно в Китай", — сказал он в интервью телеканалу CBS.