Пентагон спустя полгода признал, что сбитый китайский аэростат не собирал разведданные
Милли: Сбитый в США китайский аэростат не собирал и не передавал разведданные
Китайский аэростат, который был сбит в феврале над территорией США, не собирал разведданные и не передавал их в Пекин. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
"Это был разведывательный аэростат, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не собирал никаких разведданных и не передавал их обратно в Китай", — сказал он в интервью телеканалу CBS.
Как повторил генерал, в соответствии с оценкой разведывательного сообщества Соединённых Штатов, никаких разведданных этот аппарат не собирал. Вместе с тем Милли не исключает, что китайский аэростат мог сбиться с курса из-за сильного ветра, с которым его двигатель попросту не в состоянии справиться.
Напомним, в начале февраля американские военные сбили китайский аэростат в небе над Атлантикой. В Китае заявляли, что это гражданский воздушный объект, случайно отклонившийся от курса из-за ветра и зашедший в воздушное пространство США. Пекин сделал Вашингтону представление и выразил решительный протест. Кроме того, в КНР заявили, что США нанесли ущерб отношениям двух стран из-за уничтожения аэростата.
ТАСС / ЕРА / NELL REDMOND