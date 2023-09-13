"Мы можем проиграть её!": Министр ВВС США указал на признаки подготовки Китая к войне

Китай усиливается в военном отношении для войны с США, поэтому американцам придётся собрать свои силы для отражения "растущей угрозы". Об этом пишет The Hill со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае её начала. Мы все говорим о том, что ВКС должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить войну и даже можем проиграть её", — подчеркнул министр на симпозиуме по вопросам развития Воздушно-космических сил США в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд.

Китай сформировал новые категории вооружённых сил, напомнил министр. Первые должны наносить удары по авианосцам и аэродромам, а вторые будут создавать информационное господство в космической отрасли и киберотрасли. По мнению Кендалла, Пекин уже 20 лет готовится к победе над США в западной части Тихого океана.

Американский министр считает, что нужно сдержать "китайскую агрессию на Тайване и в других местах". Ведь если развернётся масштабная война, то США придётся победить, иначе последствия окажутся печальными для Вашингтона.