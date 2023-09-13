"Мы можем проиграть её!": Министр ВВС США указал на признаки подготовки Китая к войне
The Hill: Министр ВВС США Кендалл посоветовал готовиться к войне с Китаем
Китай усиливается в военном отношении для войны с США, поэтому американцам придётся собрать свои силы для отражения "растущей угрозы". Об этом пишет The Hill со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла.
"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае её начала. Мы все говорим о том, что ВКС должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить войну и даже можем проиграть её", — подчеркнул министр на симпозиуме по вопросам развития Воздушно-космических сил США в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд.
Китай сформировал новые категории вооружённых сил, напомнил министр. Первые должны наносить удары по авианосцам и аэродромам, а вторые будут создавать информационное господство в космической отрасли и киберотрасли. По мнению Кендалла, Пекин уже 20 лет готовится к победе над США в западной части Тихого океана.
Американский министр считает, что нужно сдержать "китайскую агрессию на Тайване и в других местах". Ведь если развернётся масштабная война, то США придётся победить, иначе последствия окажутся печальными для Вашингтона.
Ранее китайская газета Global Times писала, что власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями.
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