Регион

Уведомления отключены

13 сентября, 09:53

"Мы можем проиграть её!": Министр ВВС США указал на признаки подготовки Китая к войне

The Hill: Министр ВВС США Кендалл посоветовал готовиться к войне с Китаем

Китай усиливается в военном отношении для войны с США, поэтому американцам придётся собрать свои силы для отражения "растущей угрозы". Об этом пишет The Hill со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла.

"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае её начала. Мы все говорим о том, что ВКС должны измениться, иначе мы не сможем предотвратить войну и даже можем проиграть её", — подчеркнул министр на симпозиуме по вопросам развития Воздушно-космических сил США в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд.

Китай сформировал новые категории вооружённых сил, напомнил министр. Первые должны наносить удары по авианосцам и аэродромам, а вторые будут создавать информационное господство в космической отрасли и киберотрасли. По мнению Кендалла, Пекин уже 20 лет готовится к победе над США в западной части Тихого океана.

Американский министр считает, что нужно сдержать "китайскую агрессию на Тайване и в других местах". Ведь если развернётся масштабная война, то США придётся победить, иначе последствия окажутся печальными для Вашингтона.

В США увидели угрозу для своей биобезопасности из-за сотрудничества России и КНДР

В США увидели угрозу для своей биобезопасности из-за сотрудничества России и КНДР

Ранее китайская газета Global Times писала, что власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров