Политолог раскрыл, почему США боятся выступления Путина на саммите АТЭС

США преследуют только единственную цель — вычеркнуть Россию из всех форматов. Так в эфире радио Sputnik политолог Денис Батурин прокомментировал решение Вашингтона не приглашать на саммит АТЭС президента РФ Владимира Путина. Кроме того, по словам эксперта, США боятся оценок, которые может высказать российский лидер.

"То, что может сказать Путин на торгово-экономическом форуме относительно энергетики, сырьевых цепочек, производственных и логистических связей, перестраиваемых в связи с санкциями, может выставить в совершенно негативном свете США и те замыслы стран Запада, которые ввели санкции в отношении России", — отметил политолог.

По словам Батурина, из уст Путина объективная оценка мировой экономической ситуации для США может стать серьёзным репутационным ударом.

Напомним, ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев сообщил, что США, скорее всего, не пригласят российского лидера на саммит АТЭС. А в конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин такого приглашения и не ждёт.