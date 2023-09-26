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26 сентября, 03:43

США дали понять России, что не пригласят Путина на АТЭС

Посол Бердыев: США не пригласят Путина на АТЭС в Сан-Франциско

Вашингтон не собирается приглашать на саммит АТЭС, который пройдёт с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, нескольких лидеров, включая президента России Владимира Путина. Об этом американская сторона донесла до Москвы по двусторонним каналам, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

"США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не собираются приглашать ряд лидеров в силу того, что в отношении них действуют санкционные ограничения", — приводит слова дипломата РИА "Новости".

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При этом Бердыев продолжит добиваться выполнения обязательств принимающей мероприятие стороной, чтобы приглашение российскому лидеру было направлено. Он уверен, что решение США показывает "недобросовестность" и "сохранение конфронтационного подхода к вопросам многостороннего экономического сотрудничества".

В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не ждёт приглашения на саммит АТЭС в Сан-Франциско. При этом представитель Кремля уточнил, что Москва и не надеялась на иное решение Вашингтона.

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apec.org

Артур Лапсаков
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