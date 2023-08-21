Москва выразила надежду на возвращение конструктивной работы в АТЭС

Россия надеется, что Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество вернётся к конструктивной работе после председательства США. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

Он выразил сожаление насчёт того, что деструктивные решения американской стороны отражаются на продуктивности АТЭС негативным образом.

"Надеемся, что эта важная региональная платформа сотрудничества, прошедшая многолетнюю проверку на прочность и востребованность, вернется к конструктивному функционированию по завершении текущего цикла", — приводит его слова РИА "Новости".

Как добавил дипломат, он надеется, что в рамках председательства при подготовке встречи на высшем уровне и её итоговых документов в Вашингтоне чашу весов всё же перевесит здравомыслие и приоритет будет отдан достижению консенсусных договорённостей в интересах всех экономик АТЭС.