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Опубликовано 15 августа 2023, 03:36

Посол Антонов: США отказали представителям РФ в визах на мероприятия АТЭС

США используют своё председательство в АТЭС для дискриминации участия России в работе форума, отказывая в выдаче виз и создавая проблемы с видеосвязью. Об этом сообщил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В контексте взаимодействия по линии АТЭС картина крайне негативная. Отмечаем абсолютную неприемлемость действий Вашингтона как текущего председателя этой авторитетной многосторонней площадки в рамках проходящей в Сиэтле третьей серии мероприятий старших должностных лиц форума", — заявил посол.

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Антонов добавил, что Штаты таким образом не только политизируют дискуссию, но и злоупотребляют статусом принимающей стороны, дискриминируя РФ. По словам дипломата, не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств, а также отказано в возможности подключиться к некоторым заседаниям по видеосвязи. Посольство России в Вашингтоне максимально содействует российским делегатам в текущей ситуации.

А ранее Антонов указал на провал санкционной политики США. Обрушить российскую экономику в Вашингтоне не смогли, это подтвердили даже специалисты в том числе Всемирного банка и Международного валютного фонда.

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t.me / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Юлия Коновалова
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