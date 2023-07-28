В Кремле оценили сообщения о том, что США не пригласят Путина на саммит АТЭС

Кремль не ожидает, что президента России Владимира Путина пригласят на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) в ноябре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что власти Соединённых Штатов не планируют приглашать президента РФ на это мероприятие. Представитель Кремля прокомментировал, что в Москве и так не собираются ждать приглашения.

"До этого пока много мероприятий. Об этом речь пока не заходила. Но наверняка мы не будем ждать этого приглашения", — приводит слова Пескова ТАСС.

В АТЭС входит 19 государств и две территории (Гонконг и Тайвань) Азиатско-Тихоокеанского региона. Организация была основана в 1989 году, её штаб-квартира находится в Сингапуре. Ближайший саммит АТЭС пройдёт в Сан-Франциско в ноябре.