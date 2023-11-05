"Что хотим, то воротим": Лавров ёмко обозначил главное кредо внешней политики США

Главной целью США является дестабилизация обстановки в любом регионе мира. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в Вашингтоне находится "корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету".

Глава МИД РФ Сергей Лавров — о роли США в мировой политике. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Есть другие методы, в том числе использование "химикатов", необязательно выкорчёвывать", — ответил он на вопрос "С корнем что-то делают? Выкорчёвывают?".

Лавров напомнил, что президент неоднократно называл США главным актором, который своей целью ставит дестабилизацию любого региона мира. Вашингтон без зазрения совести, не раздумывая, бросал этих лидеров на произвол судьбы и начинал новый этап своей эгоистичной политики.

"Кто-то из политических деятелей не в России сказал, что, наверное, неправильно говорить, когда мы обсуждаем внешнюю политику Запада и США, о двойных стандартах, потому что стандарт у них один: "Мы главные, что хотим, то воротим. Где не можем добиться какого-то результата, мы там будем дестабилизировать ситуацию и ловить рыбку в мутной воде", — сказал глава МИД.

Лавров напомнил о том, что, начиная с Вьетнама, среди всех внешнеполитических кампаний Штатов за последние 50 лет не было ни одной, которая действительно пошла бы во благо тем государствам и регионам, в чьих делах США приняли участие. И это ещё один аргумент в пользу того, что Соединённые Штаты заинтересованы в дестабилизации обстановки по всему миру, заметил глава российской дипломатии.