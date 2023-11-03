Лавров призывает принять срочные меры для прекращения огня на Ближнем Востоке

Российская сторона продолжает выступать в Совбезе ООН с предложениями по немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке, решению гуманитарных вопросов в регионе и возвращению заложников. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабером ас-Сабахом.

"Считаем необходимым принять срочные меры для того, чтобы добиться скорейшего прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров, чтобы избежать новых жертв и оказать необходимое содействие пострадавшим мирным жителям", — сказал Лавров.

Как он добавил, данным вопросом Москва в практическом плане занимается в повседневном режиме в контактах с израильтянами, египтянами и палестинцами. Министр также указал, что, как только будет достигнута договорённость о прекращении огня, необходимо вернуться к прямым переговорам между Израилем и Палестиной о создании независимого палестинского государства.

Тем временем израильская армия завершила окружение административного центра сектора Газа и вошла в город. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, в населённом пункте работают сапёры, которые занимаются разминированием и уничтожением неразорвавшихся боеприпасов, чтобы позволить войскам более свободно передвигаться по городу.