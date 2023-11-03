Израильская армия вошла в город Газа
Спикер армии Израиля Хагари: ЦАХАЛ вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение административного центра сектора Газа и вошла в город. Об этом сообщает американское интернет-издание The Hill со ссылкой на израильские источники. В частности, о входе в анклав проинформировал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
"Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия", — заявил военачальник.
В свою очередь начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил журналистам, что израильские войска действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу", а наносить удары по командным центрам и другой инфраструктуре ХАМАС пехоте и бронетехнике помогают боевые корабли и авиация.
Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда сторонники палестинского радикального движения ХАМАС начали наносить удары по Израилю и вторглись в страну. Стороны несут колоссальные потери: их счёт идёт на тысячи. Известно, что военные Армии обороны Израиля находятся на территории города Газа и полностью окружили его. Израильские военные атакуют позиции палестинского движения, его командные пункты, инфраструктуру для пуска ракет, а также уничтожают членов группировки в ближних боях. Израиль решил разорвать все контакты с сектором Газа.