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3 ноября, 07:43

Израильская армия вошла в город Газа

Спикер армии Израиля Хагари: ЦАХАЛ вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила окружение административного центра сектора Газа и вошла в город. Об этом сообщает американское интернет-издание The Hill со ссылкой на израильские источники. В частности, о входе в анклав проинформировал официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

"Наши силы уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия", заявил военачальник.

В свою очередь начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил журналистам, что израильские войска действуют в центре города Газа и "ведут бои лицом к лицу", а наносить удары по командным центрам и другой инфраструктуре ХАМАС пехоте и бронетехнике помогают боевые корабли и авиация.

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Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда сторонники палестинского радикального движения ХАМАС начали наносить удары по Израилю и вторглись в страну. Стороны несут колоссальные потери: их счёт идёт на тысячи. Известно, что военные Армии обороны Израиля находятся на территории города Газа и полностью окружили его. Израильские военные атакуют позиции палестинского движения, его командные пункты, инфраструктуру для пуска ракет, а также уничтожают членов группировки в ближних боях. Израиль решил разорвать все контакты с сектором Газа.

Обложка ©

Mohammed Ibrahim / Unsplash

Марина Калегина
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