На Западе раскрыли жуткое условие для победы Израиля над ХАМАС

Израилю придётся уничтожить сектор Газа для того, чтобы победить ХАМАС. Вследствие этого он пожертвует международной поддержкой. Об этом заявил бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт.

"Проблема в том, что они (Израиль. — Прим. Лайфа) не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа. И разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля", — отметил он в статье для британской газеты Guardian.

Уэсткотт убеждён, что у Израиля ослабляются моральные позиции в связи с продолжением боевых действий в Газе. Поэтому даже сами израильтяне понимают, что их возможности для "возмездия" ограничены. Также специалист считает, что из-за военных действий Израиля отчаявшийся народ Газы поддержит любые действия движения ХАМАС, которое уже укоренилось в обществе.