На Западе раскрыли жуткое условие для победы Израиля над ХАМАС
Экс-чиновник ЕС Уэсткотт: Для победы над ХАМАС Израиль должен уничтожить Газу
Израилю придётся уничтожить сектор Газа для того, чтобы победить ХАМАС. Вследствие этого он пожертвует международной поддержкой. Об этом заявил бывший директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт.
"Проблема в том, что они (Израиль. — Прим. Лайфа) не могут уничтожить ХАМАС, не уничтожив сектор Газа. И разрушая Газу, они рискуют подорвать международную поддержку самого Израиля", — отметил он в статье для британской газеты Guardian.
Уэсткотт убеждён, что у Израиля ослабляются моральные позиции в связи с продолжением боевых действий в Газе. Поэтому даже сами израильтяне понимают, что их возможности для "возмездия" ограничены. Также специалист считает, что из-за военных действий Израиля отчаявшийся народ Газы поддержит любые действия движения ХАМАС, которое уже укоренилось в обществе.
Напомним, что обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда сторонники палестинского радикального движения ХАМАС начали наносить удары по Израилю и вторглись в страну. Стороны несут колоссальные потери: их счёт идёт на тысячи. Известно, что военные Армии обороны Израиля находятся на территории города Газа и полностью окружили его. Израильские военные атакуют позиции палестинского движения, его командные пункты, инфраструктуру для пуска ракет, а также уничтожают членов группировки в ближних боях. Израиль решил разорвать все контакты с сектором Газа.
Wikipedia / IDF Spokesperson's Unit