Операции без анестезии и переполненные туалеты: В ВОЗ назвали ситуацию в Газе неописуемой

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус назвал ситуацию в секторе Газа "неописуемой". В частности, он сообщил, что врачи вынуждены оперировать пациентов и раненых без анестезии, а морги переполнены.

"Ситуация неописуемая. Больницы забиты ранеными, лежащими в коридорах, морги переполнены, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи теснятся в переполненных школах, отчаянно нуждаются в еде и воде, туалеты переполнены, и существует риск распространения вспышек [заболеваний]", — сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

По его словам, в результате израильских бомбардировок более 21 тысячи палестинцев получили ранения и свыше 1,4 миллиона были эвакуированы на юг анклава. Гебреисус заключил, что необходима гуманитарная пауза в боевых действиях, а в идеале — полное прекращение вооружённого конфликта. Также требуется свободный и безопасный доступ для оказания помощи, что должно быть согласовано обеими сторонами. С призывом объявить гуманитарную паузу ранее выступал и президент США Джо Байден.

Как сообщал Лайф, войска Израиля уже находятся на территории города Газа и окружают его. По словам начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви, бойцы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселённой местности.