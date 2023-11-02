Войска Израиля зашли в Газу и окружают её

Военные Армии обороны Израиля уже находятся на территории города Газа и окружают его. Об этом сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

"Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселённой, застроенной местности", — заявил он журналистам.