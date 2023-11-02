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2 ноября, 16:04

Войска Израиля зашли в Газу и окружают её

Военные Армии обороны Израиля уже находятся на территории города Газа и окружают его. Об этом сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.

"Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселённой, застроенной местности", заявил он журналистам.

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Стереть с лица земли и выстроить заново: Чем закончится операция Израиля в Газе

А накануне стало известно, что военные Израиля прорвали линию обороны на севере сектора Газа. Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к 10 тысячам.

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ТАСС / AP

Александра Вишнякова
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