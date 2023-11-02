Войска Израиля зашли в Газу и окружают её
Военные Армии обороны Израиля уже находятся на территории города Газа и окружают его. Об этом сообщил начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви.
"Наши воины сейчас находятся уже в городе Газа, окружают его с нескольких направлений, и я вижу, как мы добиваемся прогресса. Мы вынуждены воевать в очень сложной ситуации, в густонаселённой, застроенной местности", — заявил он журналистам.
А накануне стало известно, что военные Израиля прорвали линию обороны на севере сектора Газа. Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к 10 тысячам.
ТАСС / AP