Армия Израиля сообщила о прорыве линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа

"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", — сказал Хагари.

Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее. Ранее стало известно, что израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. При этом противостояние становится и более кровопролитным: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, причём только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.