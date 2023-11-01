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1 ноября, 19:15

Армия Израиля сообщила о прорыве линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа

Военные Израиля прорвали линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Армии обороны страны Даниэль Хагари.

"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", — сказал Хагари.

Командир дивизии ЦАХАЛ заявил, что она находится у ворот Газы

Командир дивизии ЦАХАЛ заявил, что она находится у ворот Газы

Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября и с каждым днём конфликт становится всё масштабнее. Ранее стало известно, что израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. При этом противостояние становится и более кровопролитным: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, причём только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.

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ТАСС / AP

Артур Лапсаков
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