ООН: Более половины погибших в Газе — женщины и дети
Жертвами израильской армии в секторе Газа в большинстве случаев становятся женщины и дети. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.
Представитель организации подчеркнул, что ЦАХАЛ нередко наносит авиаудары по гражданским объектам, где прячется мирное население. Целями становятся церкви, больницы и школы, возмутился он, назвав происходящее коллективным наказанием.
"Порядка 70% всех погибших — это женщины и дети. Это не может быть сопутствующими потерями", — сказал Лаззарини, добавив, что лишь за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.
Ранее Израиль отказался следовать требованиям резолюции Генассамблеи ООН, которая предусматривает прекращение огня. Иерусалим поддержали и США, проголосовавшие против документа. По мнению Белого дома, перемирие пойдёт на пользу лишь ХАМАС.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER