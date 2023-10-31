ООН: Более половины погибших в Газе — женщины и дети

Жертвами израильской армии в секторе Газа в большинстве случаев становятся женщины и дети. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Представитель организации подчеркнул, что ЦАХАЛ нередко наносит авиаудары по гражданским объектам, где прячется мирное население. Целями становятся церкви, больницы и школы, возмутился он, назвав происходящее коллективным наказанием.