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31 октября, 01:15

ООН: Более половины погибших в Газе — женщины и дети

Жертвами израильской армии в секторе Газа в большинстве случаев становятся женщины и дети. Об этом сообщил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Представитель организации подчеркнул, что ЦАХАЛ нередко наносит авиаудары по гражданским объектам, где прячется мирное население. Целями становятся церкви, больницы и школы, возмутился он, назвав происходящее коллективным наказанием.

"Порядка 70% всех погибших — это женщины и дети. Это не может быть сопутствующими потерями", — сказал Лаззарини, добавив, что лишь за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.

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Ранее Израиль отказался следовать требованиям резолюции Генассамблеи ООН, которая предусматривает прекращение огня. Иерусалим поддержали и США, проголосовавшие против документа. По мнению Белого дома, перемирие пойдёт на пользу лишь ХАМАС.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Илья Пушкарев
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