Белый дом объяснил, почему США против прекращения огня в секторе Газа

Соединённые Штаты выступают против прекращения ударов по жилым кварталам сектора Газа, так как любое перемирие пошло бы на пользу лишь ХАМАС. Так нежелание Вашингтона поддерживать приостановку огня объяснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Выступая на брифинге, политик назвал разрушительные обстрелы гражданских объектов в Газе операцией Израиля против руководства суннитского движения. Он подчеркнул, что остановка ударов невыгодна никому, кроме членов палестинской группировки.

"Мы не считаем, что прекращение огня будет сейчас правильным решением. Мы полагаем, что прекращение огня в настоящий момент пошло бы на пользу только ХАМАС", — сказал Кирби.