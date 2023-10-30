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30 октября, 19:11

Путин: Запад пытается дискредитировать ООН за позицию по Ближнему Востоку

Организация Объединённых Наций подвергается травле со стороны государств Запада из-за своей позиции по конфликту на Ближнем Востоке. На это обратил внимание российский лидер Владимир Путин на совещании по событиям в Дагестане.

"Даже ООН, чётко выраженная позиция мирового сообщества, подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации", — подчеркнул президент РФ.

Также в рамках выступления Путин сообщил, что имена зачинщиков конфликта между Израилем и Палестиной для всех очевидны. За обострением ситуации стоят США и их сателлиты, извлекающие из бойни "кровавую ренту", отметил он.

Путин сравнил США с пауком, стремящимся оплести своей сетью весь мир

Путин сравнил США с пауком, стремящимся оплести своей сетью весь мир

Несколькими днями ранее ГА ООН приняла резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке с призывом к перемирию. Россия поддержала инициативу, а вот США выступили против. Впрочем, Израиль отверг призыв организации, назвав его "позорным".

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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