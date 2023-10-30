Путин: Запад пытается дискредитировать ООН за позицию по Ближнему Востоку

Организация Объединённых Наций подвергается травле со стороны государств Запада из-за своей позиции по конфликту на Ближнем Востоке. На это обратил внимание российский лидер Владимир Путин на совещании по событиям в Дагестане.

Также в рамках выступления Путин сообщил, что имена зачинщиков конфликта между Израилем и Палестиной для всех очевидны. За обострением ситуации стоят США и их сателлиты, извлекающие из бойни "кровавую ренту", отметил он.