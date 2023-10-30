Путин сравнил США с пауком, стремящимся оплести своей сетью весь мир

США похожи на паука, который стремится оплести весь мир своей паутиной. При этом Вашингтон без сомнений использует в своих целях обманутый им народ Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

"Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины", — указал российский лидер, добавив, что элитам США и их многочисленным сателлитам конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах играют только на руку.