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30 октября, 19:06

Путин сравнил США с пауком, стремящимся оплести своей сетью весь мир

США похожи на паука, который стремится оплести весь мир своей паутиной. При этом Вашингтон без сомнений использует в своих целях обманутый им народ Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане.

"Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается окутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины", указал российский лидер, добавив, что элитам США и их многочисленным сателлитам конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах играют только на руку.

Путин разоблачил получателей "кровавой ренты" из конфликта в Газе

Путин разоблачил получателей "кровавой ренты" из конфликта в Газе

Напомним, сегодня Путин провёл совещание на тему попыток Запада расколоть общество в РФ после событий вечера 29 октября, когда толпа мужчин прорвалась в аэропорт Махачкалы и окружила самолёт из Израиля, затем туда были стянуты силовики. К настоящему времени воздушную гавань освободили от незаконно проникших людей. Задержаны 83 участника беспорядков. Также известно о более чем 20 пострадавших. СК возбудил уголовное дело по статье "Массовые беспорядки".

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kremlin.ru

Юрий Лысенко
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