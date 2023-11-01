Израиль атакует центр Газы с пяти направлений

Израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. Об этом информировал канал Al Arabiya.

"Израильская армия атаковала прибрежный город Газа с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами", — говорилось в сообщении.