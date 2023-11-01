Израиль атакует центр Газы с пяти направлений
Al Arabiya: Армия обороны Израиля штурмует центр Газы с пяти направлений
Израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. Об этом информировал канал Al Arabiya.
"Израильская армия атаковала прибрежный город Газа с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами", — говорилось в сообщении.
По информации телеканала, на севере сектора Газа идут бои между военными ЦАХАЛ и палестинскими группировками. В частности, столкновения зафиксированы в районе КПП Бейт-Ханун. О количестве жертв пока не сообщалось.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего радикалы ХАМАС прорвались на израильскую территорию и угнали заложников. В ответ еврейское государство приступило к массированным бомбардировкам Газы, а 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи — дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.
Израильские военные усиливают обстрелы северной части сектора Газа. Обложка © EPA / ТАСС / HANNIBAL HANSCHKE