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31 октября, 17:03

Протестующие прервали речь Блинкена в Конгрессе криками остановить огонь в Газе

Пропалестинские активисты потребовали остановить бомбардировки сектора Газа, прервав выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям. Видео появилось в Сети.

Протестующие прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена. Видео © Twitter / QudsNen

Блинкена прерывали несколько раз. Сначала один мужчина начал выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и призывать США перестать одобрять действия Израиля. Когда его вывели из зала, эстафету подхватила женщина. Она прокричала, что в Газе тысячами гибнут дети. Остальные протестующие подняли вверх руки с окрашенными красной краской ладонями.

Всё это время Блинкен молча следил за происходившим, ожидая, когда полиция наведёт порядок. Затем он продолжил свою речь о финансовой помощи Израилю и Украине.

Много женщин и детей: Удар Израиля по лагерю беженцев в Газе унёс сотни жизней

Много женщин и детей: Удар Израиля по лагерю беженцев в Газе унёс сотни жизней

Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего радикалы ХАМАС прорвались на израильскую территорию и угнали заложников. В ответ Тель-Авив приступил к массированным бомбардировкам Газы, а 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячидети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.

Обложка ©

ТАСС / AP / J. Scott Applewhite

Татьяна Миссуми
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