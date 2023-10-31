Протестующие прервали речь Блинкена в Конгрессе криками остановить огонь в Газе

Блинкена прерывали несколько раз. Сначала один мужчина начал выкрикивать лозунги в поддержку Палестины и призывать США перестать одобрять действия Израиля. Когда его вывели из зала, эстафету подхватила женщина. Она прокричала, что в Газе тысячами гибнут дети. Остальные протестующие подняли вверх руки с окрашенными красной краской ладонями.