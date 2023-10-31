Много женщин и детей: Удар Израиля по лагерю беженцев в Газе унёс сотни жизней
МВД Палестины: При ударе по лагерю беженцев в Газе погибли и ранены 400 человек
По меньшей мере 400 человек погибли и пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Палестины. Подчёркивается, что среди них много женщин и детей.
"По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", — рассказали там.
Тем временем в ЦАХАЛ заявили, что более 800 тысяч мирных палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа. Там утверждают, что движение ХАМАС не позволяет многим делать это.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Abed Rahim Khatib