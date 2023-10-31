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31 октября, 14:59

Много женщин и детей: Удар Израиля по лагерю беженцев в Газе унёс сотни жизней

МВД Палестины: При ударе по лагерю беженцев в Газе погибли и ранены 400 человек

По меньшей мере 400 человек погибли и пострадали в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Палестины. Подчёркивается, что среди них много женщин и детей.

"По первоначальным данным, число жертв резни в лагере Джебалия составляет 400 погибших и раненых", рассказали там.

ООН: Более половины погибших в Газе — женщины и дети

ООН: Более половины погибших в Газе — женщины и дети

Тем временем в ЦАХАЛ заявили, что более 800 тысяч мирных палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа. Там утверждают, что движение ХАМАС не позволяет многим делать это.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Abed Rahim Khatib

Матвей Константинов
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