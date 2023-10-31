Более 800 тыс. палестинцев покинули северную часть сектора Газа, сообщил Израиль

Более 800 тысяч мирных палестинцев эвакуировались из северной части сектора Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

"Рады видеть, что более 800 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий", — сказал он.

Конрикус утверждает, что палестинское движение ХАМАС не дало многим из них сделать этого. По его словам, на юг эксклава через КПП Рафах на границе с Египтом поступает гуманитарная помощь, "расширяется доступ к воде, там есть продукты питания".