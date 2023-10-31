Нетаньяху заявил о начале третьей фазы военной операции Израиля против ХАМАС

Израильская военная операция в секторе Газа вступила в третью фазу, она включает расширение наземных операций в анклаве. Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху.

"Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой чёткую цель — уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершён. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа", — сказал премьер-министр, чьи слова приводит пресс-служба правительства.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ делает это размеренными и очень мощными шагами. При этом сухопутные операции внутри сектора Газа включают в себя и усилия по освобождению заложников, удерживаемых сторонниками ХАМАС. Параллельно идёт работа по сдерживанию северного фронта, где идут обстрелы со стороны Ливана.