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30 октября, 21:15

Израиль объявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа

Израиль вводит в Газу новые пехотные и бронетанковые подразделения

Армия обороны Израиля наращивает численность группировки войск в секторе Газа. Для участия в наземной операции границу с анклавом пересекают новые подразделения, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", — отметил бригадный генерал.

Хагари подчеркнул, что расширение масштабов наземной операции производится в соответствии с намеченными планами. Лишь за прошедшие сутки военнослужащие уничтожили в Газе "десятки террористов", заключил представитель ВС Израиля.

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По данным иранских СМИ, в операции ЦАХАЛ приняли участие и тысячи американских военнослужащих. Пентагон же отверг подобные обвинения, назвав информацию недостоверной.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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