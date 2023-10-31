Израиль объявил о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа
Израиль вводит в Газу новые пехотные и бронетанковые подразделения
Армия обороны Израиля наращивает численность группировки войск в секторе Газа. Для участия в наземной операции границу с анклавом пересекают новые подразделения, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
"Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", — отметил бригадный генерал.
Хагари подчеркнул, что расширение масштабов наземной операции производится в соответствии с намеченными планами. Лишь за прошедшие сутки военнослужащие уничтожили в Газе "десятки террористов", заключил представитель ВС Израиля.
По данным иранских СМИ, в операции ЦАХАЛ приняли участие и тысячи американских военнослужащих. Пентагон же отверг подобные обвинения, назвав информацию недостоверной.
Flickr / Israel Defense Forces