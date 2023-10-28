Пентагон опроверг данные Ирана об участии военных США в операции ЦАХАЛ в Газе

Военные из США не принимают участия в наземных операциях израильской армии в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства. Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию иранского агентства Tasnim.

"Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", — сказал представитель Пентагона в беседе с ТАСС.