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28 октября, 15:14

Пентагон опроверг данные Ирана об участии военных США в операции ЦАХАЛ в Газе

Военные из США не принимают участия в наземных операциях израильской армии в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства. Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию иранского агентства Tasnim.

"Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", — сказал представитель Пентагона в беседе с ТАСС.

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Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на информацию от органов госбезопасности Исламской Республики сообщило о том, что в наземной операции Израиля в секторе Газа принимали участие пять тысяч американских солдат. Уточнялось, что в операции ЦАХАЛ якобы были задействованы три дивизии и несколько бригад армии США. 28 октября МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант в этот же день указал, что армия Израиля перешла к новому этапу операции в секторе Газа, он продолжится до следующего приказа.

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Getty Images / Michael Surge

Илья Суриков
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