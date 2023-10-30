В ЦАХАЛ сообщили об ответных ударах по инфраструктуре "Хезболлы"

Израильские военные атаковали объекты шиитской организации "Хезболла" на юге Ливана после обстрелов с той стороны территории еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля атаковала ряд военных объектов террористической организации "Хезболла" в Ливане в ответ на запуски снарядов и ракет по нашей территории. Среди целей, подвергшихся атаке, несколько военных постов "Хезболлы", — говорится в телеграм-аккаунте ведомства.