Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
Госдеп призвал американцев покинуть Ливан из-за ситуации в сфере безопасности
Госдепартамент США порекомендовал американцам немедленно покинуть Ливан. Призыв аргументирован ситуацией в области безопасности, следует из распространённого заявления.
В документе указано, что находящимся на территории американцам следует немедленно покинуть страну в связи с "непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности". Гражданам США также рекомендовано воздержаться от поездок в Ливан.
"Мы рекомендуем гражданам США, находящимся в Ливане, принять соответствующие меры для того, чтобы покинуть страну, в настоящее время доступны коммерческие варианты. Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать страну, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций", — сказано в заявлении.
Ранее Армия обороны Израиля заявила о новых ударах по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, инфраструктура группировки подвергалась ударам 14, 16 и 19 октября. Одна из атак зацепила и съёмочную группу катарского телеканала Al Jazeera, погиб журналист. Спустя неделю там же других журналистов обстреляли пулемётчики ЦАХАЛ, убив одного из гражданских.
Напомним, вооружённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже больше двух недель. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы — они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны.
Getty Images / Maremagnum