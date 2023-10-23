Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан

В документе указано, что находящимся на территории американцам следует немедленно покинуть страну в связи с "непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности". Гражданам США также рекомендовано воздержаться от поездок в Ливан.

"Мы рекомендуем гражданам США, находящимся в Ливане, принять соответствующие меры для того, чтобы покинуть страну, в настоящее время доступны коммерческие варианты. Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать страну, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций", — сказано в заявлении.