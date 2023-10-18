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18 октября, 14:20

ЦАХАЛ сможет эвакуировать населённые пункты в пределах 5 км от границы Ливана

Власти Израиля одобрили эвакуацию из населённых пунктов у границы с Ливаном

Власти Израиля дали добро на эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов на севере страны, находящихся в пределах пяти километров от границы с Ливаном. Об этом говорится в публикации пресс-службы израильского Министерства обороны в соцсети X.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населённых пунктов, расположенных на расстоянии от двух до пяти километров от ливанской границы", сказано в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что такое решение вовсе не означает немедленный старт обязательной эвакуации.

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Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что нежелание израильских властей остановить "преступления против мирного населения" в секторе Газа может обернуться для них "огромным землетрясением". Это произойдёт в случае вступления в конфликт ливанской организации "Хезболла". В свою очередь, армия Израиля опубликовала видео нового удара по объектам шиитской группировки.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ariel Schalit

Юрий Лысенко
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