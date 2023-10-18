ЦАХАЛ сможет эвакуировать населённые пункты в пределах 5 км от границы Ливана
Власти Израиля одобрили эвакуацию из населённых пунктов у границы с Ливаном
Власти Израиля дали добро на эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов на севере страны, находящихся в пределах пяти километров от границы с Ливаном. Об этом говорится в публикации пресс-службы израильского Министерства обороны в соцсети X.
"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населённых пунктов, расположенных на расстоянии от двух до пяти километров от ливанской границы", — сказано в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что такое решение вовсе не означает немедленный старт обязательной эвакуации.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что нежелание израильских властей остановить "преступления против мирного населения" в секторе Газа может обернуться для них "огромным землетрясением". Это произойдёт в случае вступления в конфликт ливанской организации "Хезболла". В свою очередь, армия Израиля опубликовала видео нового удара по объектам шиитской группировки.
ТАСС / AP / Ariel Schalit