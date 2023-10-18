ЦАХАЛ сможет эвакуировать населённые пункты в пределах 5 км от границы Ливана

Власти Израиля дали добро на эвакуацию мирных жителей из населённых пунктов на севере страны, находящихся в пределах пяти километров от границы с Ливаном. Об этом говорится в публикации пресс-службы израильского Министерства обороны в соцсети X.

"Решение правительства, которое теперь было одобрено, разрешает министру обороны и Армии обороны Израиля проводить в соответствии с оценкой ситуации поэтапную эвакуацию населённых пунктов, расположенных на расстоянии от двух до пяти километров от ливанской границы", — сказано в сообщении.