Израильский снаряд убил супружескую пару в собственном доме в Ливане
LBC: Супружеская пара убита при обстреле южной части Ливана армией Израиля
Супружеская пара погибла в собственном доме от попадания снаряда во время обстрела армией Израиля южной части Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC.
По информации телеканала, во время израильского обстрела южных территорий Ливана один из снарядов попал в ливанский дом неподалёку от ферм Шебаа, признанных в ООН находящимися под оккупацией Израиля. От удара погибла супружеская пара.
Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. 9 октября глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Тель-Авив в нарушении международного права. Он подчеркнул, что главы МИД стран объединения против блокады, отключения электричества и отсутствия доступа к воде и еде. 13 октября стало известно, что жители Газы начали эвакуироваться из зоны боевых действий.
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