Израильский снаряд убил супружескую пару в собственном доме в Ливане

Супружеская пара погибла в собственном доме от попадания снаряда во время обстрела армией Израиля южной части Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал LBC.

По информации телеканала, во время израильского обстрела южных территорий Ливана один из снарядов попал в ливанский дом неподалёку от ферм Шебаа, признанных в ООН находящимися под оккупацией Израиля. От удара погибла супружеская пара.