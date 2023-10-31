В ЮНИСЕФ заявили, что Газа превратилась в кладбище для детей
Сектор Газа под израильскими ударами стал напоминать кладбище для детей, число погибших несовершеннолетних палестинцев уже перевалило за 3,4 тысячи. Об этом сказал на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.
"Газа превратилась в кладбище для детей. <…> Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы тысяче детей снова оказаться в безопасности", — подчеркнул он.
Элдер призвал Израиль остановить бомбардировки и открыть гуманитарные коридоры, чтобы оказавшиеся в блокаде мирные палестинцы могли покинуть анклав или получить еду, воду и медикаменты. Чиновник из ЮНИСЕФ добавил, что сейчас в Газе из-за обстрелов не работают опреснительные установки, поэтому назревает проблема младенческой смертности от обезвоживания.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего радикалы ХАМАС прорвались на израильскую территорию и угнали заложников. В ответ Тель-Авив приступил к массированным бомбардировкам Газы, а 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи это дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности".
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