В ЮНИСЕФ заявили, что Газа превратилась в кладбище для детей

Сектор Газа под израильскими ударами стал напоминать кладбище для детей, число погибших несовершеннолетних палестинцев уже перевалило за 3,4 тысячи. Об этом сказал на брифинге в Женеве официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер.

"Газа превратилась в кладбище для детей. <…> Если бы мы прекратили огонь на 72 часа, это позволило бы тысяче детей снова оказаться в безопасности", — подчеркнул он.