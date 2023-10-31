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31 октября, 10:22

Госдума приняла обращение к ООН из-за большого числа жертв среди детей в Газе

Госдума единогласно одобрила проект обращения к ООН по вопросу огромного числа жертв среди детей в ходе продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом говорится на сайте палаты.

"По информации Министерства здравоохранения Палестины, именно дети составляют 40 процентов от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. При этом наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий "сектор смерти и ужаса", — отмечается в тексте.

В Госдуме напомнили, что блокада Израилем сектора Газа и массированные бомбардировки по гражданским объектам привели к нечеловеческим страданиям среди мирных палестинцев, пытающихся выжить без еды, воды и медикаментов. Депутаты призывают стороны конфликта прекратить боевые действия. Документ адресован ООН, зарубежным парламентам, международным организациям.

В Госдуме подчеркнули, что участники конфликта наносят удары без разбора, в результате которых гибнут ни в чём не повинные дети, и гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке приобретает немыслимые масштабы.

Более 800 тыс. палестинцев покинули северную часть сектора Газа, сообщил Израиль

Более 800 тыс. палестинцев покинули северную часть сектора Газа, сообщил Израиль

Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в эксклаве. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами. При этом более 3,3 тысячи детей уже погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности".

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Nasser Ishtayeh

Татьяна Миссуми
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