Госдума приняла обращение к ООН из-за большого числа жертв среди детей в Газе
Госдума единогласно одобрила проект обращения к ООН по вопросу огромного числа жертв среди детей в ходе продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом говорится на сайте палаты.
"По информации Министерства здравоохранения Палестины, именно дети составляют 40 процентов от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. При этом наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий "сектор смерти и ужаса", — отмечается в тексте.
В Госдуме напомнили, что блокада Израилем сектора Газа и массированные бомбардировки по гражданским объектам привели к нечеловеческим страданиям среди мирных палестинцев, пытающихся выжить без еды, воды и медикаментов. Депутаты призывают стороны конфликта прекратить боевые действия. Документ адресован ООН, зарубежным парламентам, международным организациям.
В Госдуме подчеркнули, что участники конфликта наносят удары без разбора, в результате которых гибнут ни в чём не повинные дети, и гуманитарная катастрофа на Ближнем Востоке приобретает немыслимые масштабы.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в эксклаве. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами. При этом более 3,3 тысячи детей уже погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности".
Getty Images / SOPA Images / Nasser Ishtayeh