Госдума приняла обращение к ООН из-за большого числа жертв среди детей в Газе

Госдума единогласно одобрила проект обращения к ООН по вопросу огромного числа жертв среди детей в ходе продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом говорится на сайте палаты.

"По информации Министерства здравоохранения Палестины, именно дети составляют 40 процентов от общего числа погибших в результате эскалации конфликта. При этом наибольшее число детских смертей приходится на многострадальную Газу, превращающуюся в результате массированных бомбардировок в настоящий "сектор смерти и ужаса", — отмечается в тексте.

В Госдуме напомнили, что блокада Израилем сектора Газа и массированные бомбардировки по гражданским объектам привели к нечеловеческим страданиям среди мирных палестинцев, пытающихся выжить без еды, воды и медикаментов. Депутаты призывают стороны конфликта прекратить боевые действия. Документ адресован ООН, зарубежным парламентам, международным организациям.