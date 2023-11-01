Командир дивизии ЦАХАЛ заявил, что она находится у ворот Газы
Силы 162-й дивизии Армии обороны Израиля находятся уже "у ворот города Газа". Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на командира дивизии генерала Ицика Коэна.
"Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа", — сказал Коэн.
Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ продолжается почти месяц, с 7 октября. При этом конфликт становится всё масштабнее. Сегодня сообщалось, что израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. При этом противостояние становится и более кровопролитным: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, причём только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.
ТАСС / AP / HO