Командир дивизии ЦАХАЛ заявил, что она находится у ворот Газы

Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ продолжается почти месяц, с 7 октября. При этом конфликт становится всё масштабнее. Сегодня сообщалось, что израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. При этом противостояние становится и более кровопролитным: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, причём только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.