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1 ноября, 15:45

Командир дивизии ЦАХАЛ заявил, что она находится у ворот Газы

Силы 162-й дивизии Армии обороны Израиля находятся уже "у ворот города Газа". Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на командира дивизии генерала Ицика Коэна.

"Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа", сказал Коэн.

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Напомним, противостояние палестинского движения ХАМАС и ЦАХАЛ продолжается почти месяц, с 7 октября. При этом конфликт становится всё масштабнее. Сегодня сообщалось, что израильская армия ведёт атаку на сектор Газа с пяти направлений. При этом противостояние становится и более кровопролитным: ранее в ООН заявили, что около 70% всех погибших в секторе Газа — это женщины и дети, причём только за последнюю неделю в Газе погибло 3,2 тысячи несовершеннолетних.

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ТАСС / AP / HO

Александра Вишнякова
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