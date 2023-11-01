Появилось ужасающее видео из лагеря в Джебалии, где Израиль убил десятки беженцев повторным ударом

Израильские военные вновь открыли огонь по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате чего погибшими числятся десятки человек. Об этом рассказало палестинское агентство WAFA, уточнив, что по району Аль-Фалуга выпущено свыше десяти ракет.

МВД Палестины показало последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Видео © t.me / moigovps

"Десятки граждан Палестины убиты, ещё несколько ранено в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия", — отмечается в публикации.