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1 ноября, 13:09

Появилось ужасающее видео из лагеря в Джебалии, где Израиль убил десятки беженцев повторным ударом

Десятки человек убиты при повторном ударе Израиля по лагерю беженцев в Джебалии

Израильские военные вновь открыли огонь по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате чего погибшими числятся десятки человек. Об этом рассказало палестинское агентство WAFA, уточнив, что по району Аль-Фалуга выпущено свыше десяти ракет.

МВД Палестины показало последствия удара Израиля по лагерю беженцев в Аль-Фалуге в Джебалии. Видео © t.me / moigovps

"Десятки граждан Палестины убиты, ещё несколько ранено в результате жестокой израильской бомбардировки, нацеленной на жилые постройки в лагере беженцев Джебалия", — отмечается в публикации.

Министерство внутренних дел Палестины подтвердило сообщения о гибели людей в лагере беженцев. МВД показало ужасающее видео с попытками спасти раненых из-под завалов. На кадрах видно, что среди них в основном женщины и дети.

ХАМАС ударило по Тель-Авиву в ответ на бойню с сотнями жертв в лагере беженцев Джебалия

ХАМАС ударило по Тель-Авиву в ответ на бойню с сотнями жертв в лагере беженцев Джебалия

Напомним, накануне израильская армия уже наносила удар по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, тогда погибло и пострадало как минимум 400 человек, среди них много женщин и детей. Палестинская сторона сообщила и о гибели семи заложников в Джебалии. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Там назвали это "трагедией войны".

Обложка ©

ТАСС / AP / Doaa AlBaz

Татьяна Миссуми
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