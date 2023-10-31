ХАМАС ударило по Тель-Авиву в ответ на бойню с сотнями жертв в лагере беженцев Джебалия

Там назвали обстрел ответной мерой на действия израильской армии. По словам представителей ХАМАС, причиной для ракетной атаки стали массовые убийства мирных палестинцев Израилем. Удар был нанесён после атаки на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которой по меньшей мере 400 человек погибли и пострадали.