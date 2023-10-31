ХАМАС ударило по Тель-Авиву в ответ на бойню с сотнями жертв в лагере беженцев Джебалия
Боевое крыло ХАМАС объявило о нанесении очередного удара по Тель-Авиву
Боевое подразделение палестинского радикального движения ХАМАС — Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама — объявило об очередном ударе по Тель-Авиву. Сообщение появилось в телеграм-канале группировки.
Ракеты ХАМАС и работа ПВО Израиля в небе над Тель-Авивом. Видео © X / AqssssFajr, Nizam Tellawi
Там назвали обстрел ответной мерой на действия израильской армии. По словам представителей ХАМАС, причиной для ракетной атаки стали массовые убийства мирных палестинцев Израилем. Удар был нанесён после атаки на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, в результате которой по меньшей мере 400 человек погибли и пострадали.
Тем временем премьер Израиля Нетаньяху заявил, что военные действия ЦАХАЛ в Газе вступили в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи — дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.
X / AqssssFajr