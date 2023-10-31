МИД России узнал о переговорах США с ХАМАС через посредника
МИД РФ подтвердил, что США контактируют с ХАМАС при посредничестве Катара
США поддерживают контакты с палестинским движением ХАМАС при посредничестве Катара. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.
"Это так", — ответили в российском внешнеполитическом ведомстве на соответствующий вопрос журналистов. Прежде в СМИ появлялась информация о том, что США активно пользуются этими контактами в настоящий момент.
Ранее Израиль отказался следовать требованиям резолюции Генассамблеи ООН, которая предусматривает прекращение огня в Газе. Сторону еврейского государства заняли США, проголосовавшие против документа. По мнению Вашингтона, перемирие пойдёт на пользу лишь ХАМАС.
LIFE / Павел Баранов