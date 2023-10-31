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31 октября, 10:19

МИД России узнал о переговорах США с ХАМАС через посредника

МИД РФ подтвердил, что США контактируют с ХАМАС при посредничестве Катара

США поддерживают контакты с палестинским движением ХАМАС при посредничестве Катара. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"Это так", ответили в российском внешнеполитическом ведомстве на соответствующий вопрос журналистов. Прежде в СМИ появлялась информация о том, что США активно пользуются этими контактами в настоящий момент.

Более 800 тыс. палестинцев покинули северную часть сектора Газа, сообщил Израиль

Более 800 тыс. палестинцев покинули северную часть сектора Газа, сообщил Израиль

Ранее Израиль отказался следовать требованиям резолюции Генассамблеи ООН, которая предусматривает прекращение огня в Газе. Сторону еврейского государства заняли США, проголосовавшие против документа. По мнению Вашингтона, перемирие пойдёт на пользу лишь ХАМАС.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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