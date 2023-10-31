МИД России узнал о переговорах США с ХАМАС через посредника

США поддерживают контакты с палестинским движением ХАМАС при посредничестве Катара. Об этом ТАСС сообщили в МИД РФ.

"Это так", — ответили в российском внешнеполитическом ведомстве на соответствующий вопрос журналистов. Прежде в СМИ появлялась информация о том, что США активно пользуются этими контактами в настоящий момент.