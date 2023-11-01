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1 ноября, 09:56

В ХАМАС заявили о гибели 7 заложников в результате обстрела лагеря беженцев в Газе

ХАМАС: В результате обстрела Джебалии погибло не менее 7 заложников

Не менее семи заложников погибло в результате израильской атаки на лагерь беженцев в Джебалии, сообщило боевое крыло движения ХАМАС — группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама. Там добавили, что в числе жертв трое иностранцев.

"Семеро заложников, в том числе трое иностранных граждан, погибли в результате удара в Джебалии вчера", — говорится в заявлении, которое группировка опубликовала в своём официальном телеграм-канале.

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

Ранее в Министерстве внутренних дел Палестины сообщили, что по меньшей мере 400 человек погибло и пострадало в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Подчёркивается, что среди них много женщин и детей. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Там назвали это "трагедией войны".

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ТАСС / AP / Doaa AlBaz

Александра Мышляева
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