В ХАМАС заявили о гибели 7 заложников в результате обстрела лагеря беженцев в Газе

Не менее семи заложников погибло в результате израильской атаки на лагерь беженцев в Джебалии, сообщило боевое крыло движения ХАМАС — группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама. Там добавили, что в числе жертв трое иностранцев.

"Семеро заложников, в том числе трое иностранных граждан, погибли в результате удара в Джебалии вчера", — говорится в заявлении, которое группировка опубликовала в своём официальном телеграм-канале.

Ранее в Министерстве внутренних дел Палестины сообщили, что по меньшей мере 400 человек погибло и пострадало в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Подчёркивается, что среди них много женщин и детей. В ЦАХАЛ признали, что не щадят гражданских, обстреливая ХАМАС. Там назвали это "трагедией войны".