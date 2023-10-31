В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе
В Белом доме отказались комментировать израильские удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, где по меньшей мере погибло и пострадало свыше 400 человек. Перед журналистами выступал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Джон Кирби.
"Вы меня застали немного врасплох. Я этого не видел, этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти", — сказал Кирби.
При этом чиновник высказал уверенность, что израильская армия не трогает мирное население и делает всё возможное для его защиты.
Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа вступила в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячи — дети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.
ТАСС / AP / Hatem Moussa