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31 октября, 19:11

В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

В Белом доме отказались комментировать израильские удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, где по меньшей мере погибло и пострадало свыше 400 человек. Перед журналистами выступал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Джон Кирби.

"Вы меня застали немного врасплох. Я этого не видел, этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти", — сказал Кирби.

При этом чиновник высказал уверенность, что израильская армия не трогает мирное население и делает всё возможное для его защиты.

ХАМАС ударило по Тель-Авиву в ответ на бойню с сотнями жертв в лагере беженцев Джебалия

ХАМАС ударило по Тель-Авиву в ответ на бойню с сотнями жертв в лагере беженцев Джебалия

Тем временем премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа вступила в третью фазу, которая включает расширение наземных операций в анклаве. По последним данным, уже погибло свыше 8,5 тысячи палестинцев, среди них более 3,3 тысячидети. Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация началась с теракта, а вылилась в "месть Израиля по принципу коллективной ответственности". В ЮНИСЕФ назвали сектор Газа "кладбищем для детей" после израильских ударов.

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ТАСС / AP / Hatem Moussa

Александра Мышляева
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