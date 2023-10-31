В Белом доме отказались комментировать атаку Израиля на лагерь беженцев в Газе

В Белом доме отказались комментировать израильские удары по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа, где по меньшей мере погибло и пострадало свыше 400 человек. Перед журналистами выступал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации Джон Кирби.

"Вы меня застали немного врасплох. Я этого не видел, этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти", — сказал Кирби.